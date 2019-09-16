Новый закон о столице зарегистрирован в ВР: эксперт назвал причины

Директор аналитико-исследовательницы центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал регистрацию в ВР нового закона о столице.

Он отметил, что город Киев не должен выпадать из общей конвы городов Украины. По его словам, все города согласно Конституции Украины имеют примерно одинаковые права, и только особенности формирования некоторых органов у Киева и Севастополя отличаются. Но все общие черты у Киева должны быть такими же, как и у всех других городов, заявил Сергиенко.

По его мнению, Киев, это единственный город в Украине не имеющий собственного исполкома, который бы формировался Киевским городским советом. Поэтому, по словам Сергиенко, проведение именно такой реформы является очень позитивным явлением.

С другой стороны, он заявил, что единственное логическое объяснение он видит в том, что в первом туре за президента Зеленского проголосовали 73% украинцевй, а в Киеве это показатель не превысил 25%. И Зеленский, как и его команда, по мнению эксперта, могут просто бояться, что не смогут контролировать киевлян в будущем.

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