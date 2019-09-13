Пятница 13 – самый безопасный день за весь год: психолог

Психолог Вера Романова объяснила, стоит ли украинцам бояться пятницы 13.

В народе бытует мнение, что именно в пятницу 13 Ева вкусила запретный плод и дала его Адаму, также считают, что в этот день Каин убил своего брата Авеля. Еще с пятницей 13 ассоциируется страх перед черными кошками. Считают. что они больше связаны с потусторонним миром, чем остальные. Страх перед пятницей 13 связывает многих людей, поэтому в медицине существует даже такой термин, как трискайдекафобия. Он означает иррациональный страх перед числом 13.

Романова объяснила, что из-за того, что люди боятся пятницы 13, именно в этот день происходит наименьшее количество несчастных случаев и неприятностей, ведь люди в этот день очень осторожны, благодаря совоему страху. Именно поэтому психолог считает пятницу 13 наиболее безопасным днем за весь год.

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