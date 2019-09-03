Непопулярные решения – единственный способ договориться с Москвой: дипломат

Дипломат Константин Грищенко прокомментировал результаты встречи советников лидеров "нормандской четверки".

Он заявил, что официальной информации по результатам переговоров у него пока нет. Она сейчас готовится. Поэтому на данный момент он может комментировать только заявления министра во время общения с журналистами и месседжи, которые звучали из Москвы. Исходя из этой информации, в основном обсуждались вопросы разведения вооруженных сил, также были подтверждены позиции, которые на сколько можно понять, мало чем отличались от предыдущих требований как Киева, так и Москвы. По словам эксперта, дата встречи лидеров государств "нормандской четверки" не была согласована.

Положительным моментом Грищенко назвал то, что советникам было о чем говорить, и они не разошлись без определенных договоренностей, которые пока не обнародованы. Поэтому, по его словам, по поводу результатов этих переговоров может быть сдержанный оптимизм. Но то, что существуют очень серьезные препятствия для быстрого преодоления разногласий, может стать угрозой для сдвига ситуации с мертвой точки.

По его мнению, договориться о разведении сил и даже об обмене пленными - это в данной ситуации вполне достижимая задача. Сама политическая часть в таких переговорах является сложной, заявил дипломат. И именно в этой части находятся решения, которые очень непопулярны среди украинских избирателей.

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