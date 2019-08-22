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Ремонт моста в Станице начнут уже после праздников: военный эксперт

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Украинская сторона проинформировала представителей ОБСЕ о том, что завершила разминирование и готова перейти к ремонту моста в Станице Луганской.

Военный эксперт Олег Стариков подтвердил, что украинская сторона подала соответствующее заявление в ОБСЕ, и теперь там ждут аналогичное заявление со стороны оккупантов. Он отметил, что согласно плану работы должны начаться сегодня до обеда. По мнению Старикова сегодня представители ОБСЕ не получат от террористов "Л/ДНР" ничего, и он прогнозирует, что ремонтные работы начнутся уже после Дня независимости.

Сейчас, по словам эксперта, происходит давление со стороны украинских дипломатов на противоположную сторону по поводу соблюдения достигнутых договоренностей.

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