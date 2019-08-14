Эпидемия кори: семейный врач рассказал о страшных осложнениях болезни

Семейный врач Артем Кардаш прокомментировал самый большую за все годы независимости вспышку кори.

За шесть месяцев в Киеве корью заболели более 5 тысяч человек, из которых почти 3 тысячи взрослые, что в три раза превышает количество случаев заболевания за весь 2018 год. Минздрав призывает всех вакцинироваться от кори до начала нового учебного года, ведь по их данным с сентября количество заболевавших всегда растет, особенно среди детей. Госпожа Ульяна Супрун даже обратилась к СНБО с просьбой вынести этот вопрос на масштабное обсуждение.

Артем Кардаш отметил, что он не является врачом-эпидемиологом и к нему больные корью люди пока не обращались. Но он заявил, что полностью согласен с Ульяной Супрун. Кроме того, эксперт отметил, что в Украине должен быть введен закон об уголовной ответственности за отказ вакцинировать себя и своего ребенка.

Врач повторил, что об эпидемии он говорить не может, потому что к нему не было ни одного обращения с этой болезнью. Но он заявляет, что все больше взрослых людей, которые обращаются к нему, спрашивают о вакцинации, и отметил, что корь имеет очень серьезные осложнения, связанные с болезнями мозга человека и эти осложнения могут привести к инвалидности.

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