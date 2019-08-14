Несбалансированность команды недопустима: генерал об увольнении Бессмертного

Генерал-майор запаса ВСУ, бывший атташе по вопросам обороны Украины в США Владимир Гаврилов прокомментировал кадровые изменения в Украине, которые произошли в связи с выборами.

Он отметил, что и "минские договоренности", и "нормандский формат" сегодня должны быть фактически реанимированы, в связи с тем что в Украине изменилась власть. Этот процесс, по мнению эксперта, является очень деликатным, поскольку существует много вопросов, которые должны быть обсуждены в закрытом кругу, затем вынесены на обсуждение с российской стороной и затем уже можно будет говорить о достижении каких-то результатов. И весь этот процесс, по словам Гаврилова, должен быть очень контролируемым. И все люди, которые участвуют в этом процессе, должны понимать правила игры, которые определяют минимальную публичность каждого, задействованного в этих переговорах участника.

Он отметил, что вынесение информации в целом возможно только после определения процедуры донесения этой информации до общественнсти. Так генерал-майор прокомментировал увольнение с должности Романа Бессмертного. Он также отметил, что оценивает Романа Бессмертного, как очень позитивного для Украины профессионала, но несбалансированные позиции Зеленского и Бессмертного не должны были выноситься на всеобщее обозрение.

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