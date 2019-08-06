Какая профессия сейчас самая перспективная: советы эксперта

Эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина прокомментировала тренды на рынке труда и дала советы по качеству профориентации.

По ее словам вопросы профориентации сегодня очень актуальны, поскольку система профориентации, по мнению эксперта, является недееспособной или вообще в Украине ее не существует как системы. Она отметила, что сегодня государство перекладывает этот вопрос на работодателей, которые занимаются профориентацией крайне неохотно, потому что не хотят тратить на этот вопрос лишние деньги. Эксперт подчеркнула, что неэффективность системы профориентации на государственном уровне признают, но вместе с тем сегодня нет понимания, с чего начать исправление ошибок.

Основная ошибка абитуриентов при выборе профессии, по словам Пашкиной, - это отсутствие какого-либо анализа рынка труда. Чаще всего абитуриенты обращаются к родителям, которые мыслят стандартами двадцатилетней давности и советуют детям поступать на те специальности, которые уже не пользуются спросом на рынке, добавила эксперт.

Пашкина подчеркнула, что перспективной является сфера информационных технологий, которая продолжает расти со скоростью 20%. Также достаточно востребованными сегодня являются специальности, вообще не требующие специальных дипломов. Эксперт посоветовала абитуриентам не читать описание специальности на сайтах высших учебных заведений, а зайти на сайт по поиску работы, и посмотреть какие вакансии сейчас востребованы, и сколько за какую работу сегодня готовы платить.

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