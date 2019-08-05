Последствия непогоды в Одесской области: погиб человек

В Одесской области из-за дождей прорвало дамбу, и поток воды убил мужчину. Житель села Малога не успел спастись от непогоды и утонул в потоке грязи.

По словам жителей села, в котором произошло бедствие, высота селевого потока достигала 1,5 м. Он смывал на своем пути ограждения и бетонные плиты. Всего в Одесской области погода обесточила 25 населенных пунктов.

Представитель ДСНС Украины в Одесской области Александр Крицкий пояснил, что мощные дожди, которые начались в субботу, усиленные шквальным ветром, стали причиной таких последствий. Крицкий отметил, что за время непогоды подразделения ДСНС в Одесской области привлекались 41 раз. Они откачали более 6 тыс. кубических метров дождевой воды. Крицкий подтвердил факт гибели в поселке Малога Белгород-Днестровского района мужчины 1949 года рождения. Эксперт добавил, что также выявлены нарушения транспортного сообщения в Овидиопольском районе: на трассе Н-33 на 51 километре с дорожного покрытия непогодой оторван кусок асфальта.

Крицкий отметил, что была проведена срочная работа по восстановлению повреждений электросети, и по состоянию на 9 утра понедельника электроснабжение по всем случаям повреждений было восстановлено.

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