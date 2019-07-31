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Шествие Достоинства вместо парада на День независимости

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В Киеве на праздновании Дня Независимости Украины 24 августа 2019 года не будет традиционного парада, но пройдет Шествие Достоинства.

Об этом на брифинге 30 июля сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, это мероприятие соответствует европейскому стилю.

"Вместо парада будет шествие. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Вместе с ними участие примут медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры", – рассказал он.

Также в шествии будет президент Украины Владимир Зеленский, после чего он огласит торжественную речь.

"Потом будет грандиозный концерт, поставленный известным украинским режиссером", – уточнил Богдан.

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