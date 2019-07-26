Пропагандистские мифы Московского патриархата: священник рассказал, как защититься

Священник ПЦУ, кандидат наук по богословию Иван Сидор рассказал о мифах, которые создает российская пропаганда и методах борьбы с ними.

Главный миф московского патриархата, по мнению отца Ивана, заключается в том, что он называет себя не российской, а русской церковью, хотя в те времена, когда крестилась Русь, Москвы еще не было, добавил священник.

Отец Иван отметил, что в качестве борьбы с московской пропагандой ПЦУ призывает своих священников быть активными пользователями социальных сетей, ведь именно там молодые люди проводят большое количество времени, и именно благодаря социальным сетям церковь может стать ближе к прихожанам.

Он также отметил что, если быть с верянами откровенными, то они сами смогут увидеть, какой церкви стоит доверять.

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