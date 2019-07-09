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Расследование против ТОП-чиновников: Шкиряк рассказал, каких полномочий не хватает МВД

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Советник министра внутренних дел Украины Шкиряк считает нынешний состав Верховной Рады лучшим за время Независимости, за ее проукраинскую позицию.

По его словам, при всей неоднозначности нынешнего украинского парламента, те законы, которые должны были обеспечить защиту государства, были приняты. Вместе с тем он выразил определенное сожаление из-за того, что, согласно нормам законов, определенные преступления не имеют подследственности со стороны МВД. Шкиряк напомнил заявление главы МВД Арсена Авакова, который в 2014 году предлагал передать в его ведомство расследования преступлений по категории "Группы А" и обещал обеспечить доведение рассмотрения таких дел до суда.

Так, он отметил, что расследование преступлений чиновников категории I-III ранга, закрепленны за Генпрокуратурой, СБУ, НАБУ и ГБР. Но при условии того, что механизм будет работать, по его убеждению, будет неважно, кто именно будет расследовать такие преступления.

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Зорян Шкиряк
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