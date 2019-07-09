Переговоры между Украиной и Россией на паузе: дипломат сообщил, когда ждать продолжения

Переговоры между Украиной и Россией на паузе: дипломат сообщил, когда ждать продолжения158Читать материал на украинском
Дипломат, министр иностранных дел 2003-2005, 2010-2012 гг. Константин Грищенко рассказал, чего ждать от переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
Он считает, что дело не в форматах, а в содействии принятия решений. Также Грищенко отметил, что в данном случае США задействованы в переговорном процессе, однако, они работают по каналу Волкер - Сурков. По его мнению, различные каналы, позиции, которые обсуждаются по разным каналам, требуют объединения.
Он считает, что предложение Зеленского абсолютно уместное, отметив что это не есть привязка к "Нормандскому формату", а скорее поиск новым президентом новых подходов, чтобы найти выход из нынешней ситуации.
Дипломат считает, что первая встреча вряд ли решит все проблемы. Но он уверен - дорогу осилит идущий, тот, кто что-то предлагает.
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