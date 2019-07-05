Всегда чистить зубы после приема пищи: врач-стоматолог назвала альтернативу

Врач-стоматолог Мария Зимина рассказала, стоит ли чистить зубы после того, как вы попили сок, почему нельзя есть мороженное запивая его кофе и как правильно ухаживать за своими зубами.

Она отметила, что очень кислые продукты действительно немножечко размягчают, но не разъедают, эмаль. Но что делать, если ваш завтрак состоял из свежевыжатого фреша? Стоит ли чистить в этом случае зубы? По ее рекомендации, следует сполоснуть рот щелочной водой, добавив в обычную воду немного соды, чтобы нейтрализовать кислоты.

По ее словам, чтобы восстановился кислотно-щелочной баланс следует выждать 40 минут между чистками зубов. Если есть возможность пить соки, то лучше это делать через коктейльную трубочку. Тогда при глотании он сразу в глотку поступает и практически не контактирует с зубами.

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