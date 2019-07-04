Вода Донбасса: Тука рассказал о злоупотреблениях и бесконтрольном использовании средств

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отметил, что в министерстве знают, как выйти из сложившейся ситуации с КП "Вода Донбасса".

По его словам, за все эти годы Донецкая военно-гражданская администрация, которая фактически является владельцем этой компании, потеряла контроль за ее деятельностью, что воплотилось в совершенно автономный и контролируемый режим работы. Он отметил, что МинТОТ предоставляли правительству и правоохранительным органам информацию о многочисленных злоупотреблениях.

Так, по его словам, "Вода Донбасса" собирает средства от гражданского населения, которое проживает на не неподконтрольной территории. При этом коммунальное предприятие использует эти средства бесконтрольно. Он отметил, что никому в Украине не известна судьба этих средств, объемы и статьи расходов.

Он заявил, что министерство по вопросам временно оккупированных территорий выступает категорически против сохранения этой системы, когда каждый год единственное, что заявляет руководства этой компании – "дайте 1 млрд 800 тыс. гривень на погашение задолженности".

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