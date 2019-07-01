Последствия Чернобыля: эндокринолог рассказал, сколько лет еще будут лечить рак щитовидной железы

Заместитель директора Института эндокринологии Андрей Кваченюк отметил, что научно доказано, что Чернобыльская авария имела непосредственное влияние на развитие рака щитовидной железы у облученных людей.

По его словам, радиоактивный йод активно захватывался щитовидной железой и интенсивно воздействовал лучевым воздействием на этот орган, меняя в том числе и свойства клеток, которые ведут к мутациям, и в том числе развитию раковых заболеваний щитовидной железы.

Группа людей, у которых значительно повысилась частота рака щитовидной железы – это те, кому на момент взрыва в Чернобыле было от 0 до 18. Дети и беременные женщины, подростки, требуют по физиологии больше йода, и их щитовидная железа накопила больше йода, чем допустим у пожилых людей, хотя там тоже отметилось влияние.

Он подчеркнул, что за те 33 года, которые прошли после Чернобыля, радиационные воздействия на генетику щитовидной железы, клетки щитовидной железы, которые произошли тогда, могут вспыхнуть и переродиться в злокачественное процесс и в поздний период времени. "Мы будем лечить последствия еще не один десяток лет", - заявил врач.

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