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Как вести дальнейшие переговоры с Россией: экс-СБУшник раскрыл суть вопроса

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Эксперт по вопросам безопасности Роман Матковский, бывший глава департамента защиты национальной государственности СБУ, посоветовал не идти на уступки в стратегических вопросах по Донбассу.

В частности, это касается возвращения аннексированного Крыма.

"Для чего Путин зашел на Донбасс? Чтобы таким образом получить козырную карту по отстранению Украины от вопроса Крыма. Этого делать ни в коем случае нельзя. Т.е. стратегические направления надо оставить: Крым, возвращение контроля над оккупированными территориями с границами с РФ, а не между Л/ДНР", – отметил эксперт.

В плане уступок он предложил сделать своеобразные "гуманитарные коридоры", связанные не с торговлей, а, к примеру, с пенсионным и медицинским обеспечением населения.

Подробнее о том, как вести дальнейшие переговоры с Россией, и кто должен быть главным "переговорщиком" – обсуждаем в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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