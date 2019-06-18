"Форт Трамп" – это 50% успеха": раскрыты детали сотрудничества США и Польши

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко раскрыл детали проекта "Форт Трамп" в Польше и рассказал о том, почему США не захотели создавать базу на постоянной основе.

Мусиенко отметил, что Варшава рассчитывала получить у себя военную базу США по примеру базы Ramstein в Германии.

"Т.е. примерно 3-4 тысячи военнослужащих на постоянной основе. С боевой авиацией и машинами. С боевыми группами, готовыми и к передислокации, и к тому, чтобы дать отпор возможному вторжению со стороны РФ", – уточнил он.

А получили они, напомнил эксперт, 1000 военнослужащих на ротационной основе и некоторые контракты на поставки вооружений. Плюс, полякам еще придется все это профинансировать из своего бюджета. Так что "Форт Трамп" для них – это лишь 50% успеха.

"Почему американцы не сделали постоянную основу? Потому что они тоже занимают прагматическую позицию. Они понимают, что продавать полякам Patriot и направить 1000 военных – достаточно. Не нужно переходить некую черту, которая может быть сигналом, чтобы вся Центральная и Восточная Европа влезла в полномасштабный военный конфликт с Россией", – объяснил Мусиенко.

Подробнее об угрозе российской агрессии в адрес Польши и о проамериканской политике в Европе – смотрите в этом выпуске Студии Obozrevatel.

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