Результаты ВНО-2019: сколько учеников "провалились" и что им теперь делать

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко прокомментировала результаты внешнего независимого оценивания в 2019 году.

Так, в этом году в высшие учебные заведения Украины не смогут поступить 53 613 учеников – все те, кто провалил экзамен по украинскому языку.

Вакуленко посоветовала им готовиться и подтянуть знания по ключевому предмету.

"Обучение в вузе – это уже вызов. Обучение в вузе должно быть достаточно сложным и конкурентным. И лица, у которых столь низкие результаты, скорее всего, просто не смогли бы получать качественное образование в заведении", – отметила чиновница.

Об ошибках, которые допустили составители тестов, и о проблемных ситуациях во время тестирования – смотрите в этом выпуске программы Студия Obozrevatel.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!