ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МедОбозГлавная

Результаты ВНО-2019: сколько учеников "провалились" и что им теперь делать

4.9тЧитать материал на украинском

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко прокомментировала результаты внешнего независимого оценивания в 2019 году.

Так, в этом году в высшие учебные заведения Украины не смогут поступить 53 613 учеников – все те, кто провалил экзамен по украинскому языку.

Вакуленко посоветовала им готовиться и подтянуть знания по ключевому предмету.

"Обучение в вузе – это уже вызов. Обучение в вузе должно быть достаточно сложным и конкурентным. И лица, у которых столь низкие результаты, скорее всего, просто не смогли бы получать качественное образование в заведении", – отметила чиновница.

Об ошибках, которые допустили составители тестов, и о проблемных ситуациях во время тестирования – смотрите в этом выпуске программы Студия Obozrevatel.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Татьяна Вакуленко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости