Автоюрист предлагает расширить права полиции для борьбы с нарушителями ПДД

Автоюрист Денис Конюшко, комментируя возможное повышение Верховной Радой размера наказания за непристегнутый ремень безопасности до 510 грн отметил, что о влиянии этого увеличения можно будет говорить позже. Для реальной действенности, он считает нужно сделать режим видео и фотофиксации реально работающим или предоставить возможность сотрудникам полиции останавливать транспортные средства и фиксировать указанные нарушения на месте.

Если же этого не будет сделано, одно только повышение штрафов, по его мнению, не поможет. Он привел пример того, как увеличение штрафов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был повышен до 10 200 гривень, но без надлежащего контроля за выполнением этих требований со стороны полиции, пьяных водителей такая сумма не останавливает от поездок в авто.

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