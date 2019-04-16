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Раздуты штаты и функции: эксперт назвал госорганы, на которых бюджет страны сможет экономить

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Эксперт "Реанимационного Пакета Реформ" Илья Несходовский отметил, что просматривая расходы на образование, медицину, аграрную и социальную политику, вместо этого правительство может обратить свое внимание на структуры, например, Генпрокуратуры или МВД. Это, по словам эксперта, вопрос сокращения бюрократических функций, а вопрос раздутых штата и функций.

Он напомнил, что говоря про увеличение расходов на оборону за последние годы, на самом деле часть из них шла не на армию, а на подразделения МВД.

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Илья Несходовский

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