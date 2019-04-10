В Антикоррупционный суд выблали достойных: эксперт объяснил от чего будет зависеть его успех

Главный эксперт Антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов считает, что конкурс по выбору судей в Антикоррупционный суд был одним из лучших, из-за его независимости, аполитичности и беспристрастности, среди всех конкурсов, которые проводились в течение пяти лет.

Все остальные конкурсы в антикоррупционные структуры, по его словам, значительно отстают и как следствие, демонстрируют крайне низкие результаты деятельности, в частности, первого созданного такого органа - НАБУ.

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