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Россия в аннексирована Крыму призывает на срочную службу граждан Украины

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что в оккупированном Россией Крыму, согласно российскому законодательству, незаконно применяемому на украинской территории к украинским гражданам, проходит призыв на срочную военную службу в рядах вооруженных сил РФ. Он отметил, что многие люди стараются избегать такого призыва; часто с помощью родителей, они переправляются на территорию материковой Украины. Но такой возможности, по его словам, к сожалению, имеют не все.

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Рефат Чубаров

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