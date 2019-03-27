Энергонезависимость Украины: эксперт поставил под сомнение заявление Порошенко

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что ничего нового в законопроекте, о снижении зависимости Европы от российских энергоресурсов, который одобрила Палата представителей Конгресса США, нет.

По его словам, речь в этом документе пока идет о противодействии России прежде всего в дипломатическом русле, а также о помощи по получению энергонезависимости стран Центральной и Восточной Европы и реализации альтернативных проектов по обеспечению природным газом.

По его словам, заявления политиков о сдвиги в вопросе энергорынка, расходятся с реалиями, в которых Украина собирается заменить 30% российского газа топливом собственного производства, при том, что за последний год объемы его добычи не увеличились.

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