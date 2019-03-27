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Массовые обыски в оккупированном Крыму: Чийгоз объяснил, что происходит

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Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз отметил, что действия силовых структур оккупационной "власти" Крыма по крымскотатарских активистов не обыски, как заявляют СМИ, а спецоперация, которая продолжается уже 5 лет, целью которой является запугивание и вытеснения с территории полуострова граждан Украины.

По его словам, эти действия оккупантов будут продолжаться и дальше, пока территорию Крыма не будут освобождена.

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