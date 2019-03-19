Грищенко объяснил, готова ли Украина к двойному гражданству

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает дискуссию о двойном гражданстве в Украине "заигрыванием с диаспорой". По его мнению, Украина не готова дать двойное гражданство своим соотечественникам, которые выехали на территорию России.

"Насколько есть консенсус, чтобы ввести такой недискриминационный подход, это открытый вопрос. Я не думаю, что тут наберется достаточно голосов", – заявил он.

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