Эксперт по вопросам образования и науки реанимационных пакета Реформ Наталья Шульга отметила, что в каждой украинской школе существует трехъязычная модель, при которой дети изучают украинский язык и иностранные языки, которыми могут быть и русский, и венгерский, и английский. Поэтому, после окончания школы дети должны владеть тремя языками.

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