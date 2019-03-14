Три модели изучения языков в средней школе: эксперт разъяснила инициативу Кабмина

Три модели изучения языков в средней школе: эксперт разъяснила инициативу Кабмина28Читать материал на украинском
Эксперт по вопросам образования и науки реанимационных пакета Реформ Наталья Шульга отметила, что в каждой украинской школе существует трехъязычная модель, при которой дети изучают украинский язык и иностранные языки, которыми могут быть и русский, и венгерский, и английский. Поэтому, после окончания школы дети должны владеть тремя языками.
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