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''Стены'' на границе с Россией нет: в Госпогранслужбе объяснили, что происходит

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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что проект инженерно-технического обустройства Украины-российской границы имеет долгую и некомфортную название. Однако, по его словам, называть проект "Стеной" некорректно.

По его словам, речь идет о системе инженерно-технических, фортификационных средств и наиболее подходящий термином біло бы, по его словам, название "Интеллектуальная граница".

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