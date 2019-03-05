''Стены'' на границе с Россией нет: в Госпогранслужбе объяснили, что происходит

''Стены'' на границе с Россией нет: в Госпогранслужбе объяснили, что происходит904Читать материал на украинском
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что проект инженерно-технического обустройства Украины-российской границы имеет долгую и некомфортную название. Однако, по его словам, называть проект "Стеной" некорректно.
По его словам, речь идет о системе инженерно-технических, фортификационных средств и наиболее подходящий термином біло бы, по его словам, название "Интеллектуальная граница".
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