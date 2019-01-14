Кажущееся спокойствие: военный священник уверен, что россияне не смирятся с самостоятельностью украинской церкви

Кажущееся спокойствие: военный священник уверен, что россияне не смирятся с самостоятельностью украинской церкви367Читать материал на украинском
Клирик Свято-Николаевского храма на Татарке, военный священник Отдельного президентского полка иерей Андрей Гуль отметил, что спокойствие, которое появилось в российских СМИ, после получения украинской церковью томоса, обманчиво. По его словам, они никогда не смитяться с потерей Украины.
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