Соловьева взорвали слова Сенцова о приезде в Крым на танках 142

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился возмущениями из-за обещания освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова вернуться в Крым на танках.

Своими едкими комментариями по этому поводу он разразился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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