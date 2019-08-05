Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Соловьев размечтался о вхождении ВСУ с состав армии России

156

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пафосно заявил о том, что если бы Россия воевала на территории Украины, то якобы уже давно подчинила себе ВСУ.

Кроме того, он пригрозил, что в случае реализации такого сценария, украинские защитники будут обязаны выполнять приказы оккупантов. Нетрезвыми фантазиями рупор путинского режима разразился в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости