Соловьев размечтался о вхождении ВСУ с состав армии России 156

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пафосно заявил о том, что если бы Россия воевала на территории Украины, то якобы уже давно подчинила себе ВСУ.

Кроме того, он пригрозил, что в случае реализации такого сценария, украинские защитники будут обязаны выполнять приказы оккупантов. Нетрезвыми фантазиями рупор путинского режима разразился в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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