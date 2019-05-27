Соловьев опозорился едкой шуткой об Украине

Соловьев опозорился едкой шуткой об Украине324
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев рассказал в эфире своей передачи глупый неуместный анекдот, в котором оскорбил Украину.
В частности, рупор путинского режима сравнил государство с московской гостиницей. Едкий анекдот он рассказал в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
0
0
5
2
2
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы