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31 марта • обновлено в 22:45
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Верховная Рада открыла рынок земли в Украине

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По словам президента Владимира Зеленского, на первом этапе будет уменьшена максимальная концентрация земли для физических лиц - до 100 гектаров "в одни руки".

Юридические лица будут иметь такую возможность после второго этапа реформы, от 2024 года. Также планируется отсрочить введение рынка земли вплоть до июля 2021 года. Что касается наиболее болезненного вопроса для Украинской – возможности приобретения земли иностранцами, то они смогут это делать только в случае положительного голосования на референдуме.

А еще нардепы ограничили иностранцам приобретение земли в 50-километровой зоне вокруг украинской границы. Также в новой версии закона на первом этапе запретили покупать земли государственной и коммунальной собственности.

О рынке земли мы сегодня говорили с Олегом Нив * евським, экспертом по земелних вопросов.

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