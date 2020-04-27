Главная Новости
27 апреля • обновлено в 18:33
МоваЯзык
Главная Блоги

Вспышка COVID-19 на Харьковщине: глава ОГА назвал причину

1.5т
Читать материал на украинском

Вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная 27 апреля в Харьковской области, связана с проведением массового тестирования лиц, контактировавших с больными.

"Большинство зафиксированных случаев – эти люди, которые даже не имеют признаков заболевания", – рассказал в эфире ObozTV председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Некоторые из них, например, зафиксированные в военной больнице, вообще не верят, что они чем-то больны. Тем не менее, тест показал положительный результат", – заметил чиновник. По его словам, образцы направлены в Киев для проведения дублирующего теста.

Он также обратил внимание на тот факт, что, в отличие от других областей, на Харьковщине тестирование контактных лиц проводят не спустя 14 дней самоизоляции, а сразу.

Вспышка COVID-19 на Харьковщине: глава ОГА назвал причину

Вспышка COVID-19 на Харьковщине: глава ОГА назвал причину

Как рассказал Кучер, ПЦР-тестирование проводится трем категориям граждан: имеющим определенную симптоматику, тем, кто контактировали с теми, кто имеет симптоматику, и больным с пневмонией.

Он сообщил, что ПЦР-тестирование, выявившее вспышку, было проведено для более 100 человек. Еще более чем сотне человек из контактной группы тесты сделают в ближайшее время.

Как писал OBOZREVATEL, 27 апреля в Украине изменилась тенденция распространения COVID-19 – за сутки больше всего случаев заражения обнаружили на Харьковщине. Там тестирование показало 49 случаев инфицирования.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Алексей Кучер
Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
9
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
Вы не верите, что вы больны?) Тогда ОНИ скоро придут за вами...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа17
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Новости

Все новости