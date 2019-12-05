Скабеева пообщалась с Зеленским: правда или шутка

Пропагандистка Кремля Ольга Скабеева показала в своей программе "60 минут" сюжет о телефонном разговоре якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ее супруг и соведущий Евгений Попов в эфире в среду, 4 декабря, заверил, что они нашли номер якобы в "справочнике президентов Украины". На кадрах Скабеева осуществила звонок и попросила несколько минут внимания.

В трубке послышался голос с характерной для Зеленского хрипотцой. Однако уже после первой фразы стало понятно, что говорит точно не украинский президент.

Мужчина по другую сторону провода сказал, что отвечает только, если у кого что-то произошло, и, извинившись, положил трубку.

"Вот такой у нас получился "нормандский формат". Но обратите внимание, страшно деликатный и весьма тактичный. Очень приятный в общении человек. Владимир Александрович, это не розыгрыш, звонила правда я и хотела записать с вами интервью", – прокомментировала Скабеева.

"Осознайте, мы, разумеется, не агрессоры. Мы обеспокоены и страсно надеемся на нормализацию российско-украинских отношений. Мы тоже едем в Париж, давайте поговорим перед саммитом, нет в этом ничего такого", – разразилась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский отказал в аккредитации на свой пресс-марафон Ольге Скабеевой и резко высказался о росСМИ.

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