Шахназаров цинично высказался о войне на Донбассе 382

Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который поддерживает преступный путинский режим, заявил, что в войне на Донбассе якобы виновата языковая политика властей Украины.

Пропагандист умолчал о вооруженном вторжении оккупантов на восток и цинично заявил, что причиной трагедии послужила отмена закона о русском как региональном языке Донбасса. Наглую ложь пособник агрессора озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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