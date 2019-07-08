Шахназаров цинично высказался о войне на Донбассе

Шахназаров цинично высказался о войне на Донбассе382
Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который поддерживает преступный путинский режим, заявил, что в войне на Донбассе якобы виновата языковая политика властей Украины.
Пропагандист умолчал о вооруженном вторжении оккупантов на восток и цинично заявил, что причиной трагедии послужила отмена закона о русском как региональном языке Донбасса. Наглую ложь пособник агрессора озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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