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Разденьтесь – вы в эфире: Дмитрий Лаленков

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Актер театра и кино. Заслуженный артист Украины. Двукратный чемпион Европы по боксу. Дважды в жизни по-настоящему любил, имеет трех сыновей. Считает, что влюбляться - это бестолковое занятие. Любит классическую и джазовую музыку и спортивную рыбалку. Знает, как засыпать на сцене во время спектаклей.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Роздягніться - ви в ефірі
Персона
Дмитрий Лаленков
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