Путин посетил Крым: как отреагировала Украина

Народный депутат Украины Ахтем Чийгоз в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал визит Путина в Крым и реакцию МИД Украины на это.

"То, что царь вытворяет, демонстрирует похабность, он как вор ведет себя. Он показывает, что то, что украл, то что производится террор, это демонстрация всему миру и в первую очередь Украине. Потому что в Украине общество и многие политики заявляют о том, что борьба за Крым будет продолжаться до победы, пока не вернем Крым в состав Украины. Но на фоне этой демонстрации очень тревожным является, что в Украину хлынули все эти приспешники Путина. История с Доктором Албаном - это демонстрация того, что властям Украины надо быть более принципиальными и такие ляпы не допускать, это опасный процесс. Тем более, мы не слышали заявления от руководителей страны и привлечения к ответственности тех, кто допустил это. Это прямое неуважение к государству Украина, к украинским законам", - заявил Чийгоз

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