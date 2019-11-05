Что делать, если ваше авто эвакуировали?155 Читать материал на украинском
Пока патрульная полиция готовится к видеофиксации нарушений на дорогах, инспекция по парковке уже 4-й месяц подряд проводит рейды по зачистке города от брошенных на обочине автомобилей. Эвакуаторы ежедневно вывозят на штрафплощадки до полусотни машин.
Как рассказывал OBOZREVATEL, в Украине упростили процедуру оформления "персональных" регистрационных номеров для авто.
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