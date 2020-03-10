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10 марта • обновлено в 18:20
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Программа правительства и министр МВД: народный депутат

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгения Кравчук в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала назначение новых министров и новую программу правительства.

"Мы ожидаем от Кабмина какого-то четкого алгоритма действий. Я знаю, что завтра экономической теме будет посвящено отдельное время. Напомню, что наш премьер-министр сам экономист по образованию. И мы ожидаем от нового правительства нового плана действий. Ведь по закону в течение одного месяца должна быть представлена новая программа нового правительства. И мы, как Верховная Рада, этого очень ждем", - отметила гостья.

Она также прокомментировала ход переговоров Украины с МВФ и планы нового министра финансов по этому поводу.

"Переговоры между новым министром финаснсов господином Уманским и МВФ продолжаются, и я знаю, что на этой неделе уже должны быть определенные встречи. Мы понимаем, что на 2020 год запланированы одни из пиковых выплат, то очевидно, что сотрудничество с МВФ будет продолжено", - добавила Кравчук.

Она также прокомментировала, собирается ли новый премьер заменять Арсена Авакова.

"Может показаться, что МВД - это не только полиция. Но это не так. Это очень большая и сложная структура. Замены господину министру пока нет, ее не видит ни президент, ни новый премьер, ни депутаты. Надо понимать, что сегодня МВД является наиболее системным из всех министерств", - отметила народный депутат.

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