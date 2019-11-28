Программа ''Острый вопрос''. Семьдесят четвертый гость — Мирослав Гай ч.1
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" ObozTV — ветеран АТО, блогер Мирослав Гай
Продолжение программы ''Острый вопрос''. Семьдесят четвертый гость — Мирослав Гай | ч.2
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.
0
1
3
0
0
0
2
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы