Принц Гарри и Меган Маркл уходят из королевской семьи

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.

Об этом стало известно благодаря официальному аккаунту герцогов Сассекских в Instagram. В соцсети супруги написали:

"Мы намерены отойти от дел в качестве членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно благодаря вашей поддержке, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми к такой перемене".

Теперь Меган и Гарри будут жить на две страны, проводя время и в Канаде, и в Великобритании.

"Мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующем этапе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", – говорится в официальном заявлении.

Известно, что отказ от королевских полномочий означает, что Маркл и Гарри больше не смогут расчитывать на финансирование из госбюджета. Также супруги не будут больше представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

Впрочем, как оказалось, о своем решении герцоги Сассекские не сообщили монаршей семье: о том, что Меган и Гарри намерены отказаться от полномочий, королева Елизавета II и принц Чарльз узнали благодаря телевидению. Как сообщает Daily Mail, это привело в ярость королеву и принца.

"Королева Елизавета II глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости", – пишет издание.

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