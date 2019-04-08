Порошенко отстранил председателя ОГА: Obozrevatel News

Умерли от гриппа

В Кировоградской области от гриппа умерли два человека. В Министерстве здравоохранения говорят: у всех подтвердили сезонный вирус гриппа - типа А. Всего в области за время эпидемического сезона зафиксировали девять смертельных случаев. Люди прошли вакцинацию.

Порошенко отстранил главу Одесской ОГА

Президент Петр Порошенко уволил председателя Одесской областной госадминистрации Максима Степанова. Соответствующий указ опубликовали на сайте президента. Причин отстранения не называют. Исполнять обязанности председателя Одесской ОГА будет - Сергей Паращенко. Ранее в администрации он был первым заместителем. Степанова назначили на должность в январе 2017 после отставки Михаила Саакашвили.

Завершение отопительного сезона

В Украине завершается отопительный сезон. Накануне батареи уже выключили в Одессе и Киеве. В Виннице, Харькове, Львове и Черновцах подачу тепла прекратят сегодня и завтра. Решение было принято после того, как в этих городах зафиксировали стабильно теплой погоды. Винница закончила сезон, по данным местного теплоэнерго, с долгами со стороны населения в 100 млн гривень.

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