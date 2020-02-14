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14 февраля • обновлено в 18:25
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ПОРЕБРИК: Путин угрожает миру новым оружием

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Президент России Владимир Путин заявил, что эра ядерного оружия рано или поздно закончится, однако у его страны к тому времени будет его эффективная замена.

Угрожающими амбициями глава страны-агрессора поделился во время совещания по поводу поправок в конституцию. Видео с его агрессивным заявлением появилось на кремлевском Telegram-канале Пул N3.

Оно прозвучало после предложения террориста "ДНР", писателя Захара Прилепина, закрепить в конституции России факт того, что она является ядерной державой. "А то придут люди с пацифистскими наклонностями и захотят резко разоружиться", – сказал боевик.

Путин, в свою очередь, усомнился в необходимости такого шага и заверил, что у России может быть еще более смертоносное оружие, чем ядерное.

"Вопрос не в том, что мы – ядерная держава. А в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения. Всегда. А это – необязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах, чем сейчас и занимаются наши ученые. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии", – ехидно ответил российский президент.

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