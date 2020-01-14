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14 января • обновлено в 18:07
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ПОРЕБРИК: назван вероятный преемник Путина

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Преемником президента РФ Владимира Путина может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, рассуждая, кто будет "рулить" Россией после Путина.

"В 2027 году Алексей Дюмин – сам глава Кремля", – говорится в публикации.

Автор материала пишет, что в 2022 году правящая партия России получит три четверти мест в Госдуме, а Путин проведет две поправки в Конституцию страны.

Так, возможно, нынешний глава РФ усилит роль премьер-министра, который будет больше зависеть от Госдумы, нежели от президента. Вторая поправка "повысит роль председателя Совета безопасности", полагает NZZ. Именно эта должность будет делать все кадровые решения президента России. Дюмин же становится руководителем Администрации президента.

Издание отмечает, что согласно представленному плану, "Путин согласовал его кандидатуру с важнейшими игроками", и "никто не осмелился возмутиться".

"Дюмин еще сильнее, чем Путин, в свой последний срок, концентрируется на укреплении патриотизма и милитаризма в обществе и защите от предполагаемых внешних врагов. Те, кто после смены руководства в стране надеялся на прорыв, были жестоко разочарованы. Дюмин не расстался с системой, а попытался использовать ее в своих целях. Но он остался эпигоном, и поэтому он намного более уязвим, чем Путин", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин сообщил, что думает о своем преемнике с 2000 года.

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