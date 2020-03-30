Почтовый ящик забит свидетельствами коррупции Андрея Ермака - Гео Лерос

# САП начала уголовное производство по заявлению народного депутата Гео Лерос.

Он обнародовал видео, где человек, похожий на брата главы # ОПГ Андрея Ермака – Дениса Ермака – договаривается о трудоустройстве заинтересованных лиц на определенные должности в органах власти.

Народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Подробнее рассказывает Гео Лерос в ефир Oboztevatel

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