Почтовый ящик забит свидетельствами коррупции Андрея Ермака - Гео Лерос
# САП начала уголовное производство по заявлению народного депутата Гео Лерос.
Он обнародовал видео, где человек, похожий на брата главы # ОПГ Андрея Ермака – Дениса Ермака – договаривается о трудоустройстве заинтересованных лиц на определенные должности в органах власти.
Народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Подробнее рассказывает Гео Лерос в ефир Oboztevatel
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.
0
0
1
0
0
1
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы