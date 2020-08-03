Підсумки дня. Понеділок, 3 серпня
Операція "ГРІМ" у сонячному Києві. | Терорист захопив бізнес центр у середмісті української столиці
«Бунт мерів». Загрози та перешкоди проведення місцевих виборів
Знову майже тисяча хворих на коронавірус в Україні. | Укрзалізниця забороняє зупинки потягів у Тернополі та Луцьку
Чи побили горщики Росія та Білорусь? | Кремль вдається до звичної гри в "нейтралітет"
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