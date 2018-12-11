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Під Києвом увімкнули "невидимий" світлофор
11 декабря 2018, 16:00
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Під Києвом увімкнули "невидимий" світлофор
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