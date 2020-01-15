Певица "Е.К.А." стала гостьей прямого эфира ObozTV
Певица "Е.К.А." стала гостьей прямого эфира ObozTV
Она исполнила несколько своих песен, рассказала о своем творческом пути и планах на будущее.
"В ближайшее время я хочу собрать свой бэнд и записать акустический альбом собственных песен", - призналась Е.К.А.
Певица пожаловалась, что в родном Северодонецке ее больше не приглашают на встречу выпускников.
"Говорят, и чего тебя приглашать, ты теперь звезда в Киеве, а я себя звездой не считаю", - отметила Е.К.А.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы