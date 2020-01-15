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15 января • обновлено в 18:29
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Певица "Е.К.А." стала гостьей прямого эфира ObozTV

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Певица "Е.К.А." стала гостьей прямого эфира ObozTV

Она исполнила несколько своих песен, рассказала о своем творческом пути и планах на будущее.

"В ближайшее время я хочу собрать свой бэнд и записать акустический альбом собственных песен", - призналась Е.К.А.

Певица пожаловалась, что в родном Северодонецке ее больше не приглашают на встречу выпускников.

"Говорят, и чего тебя приглашать, ты теперь звезда в Киеве, а я себя звездой не считаю", - отметила Е.К.А.

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