Певица "Е.К.А." стала гостьей прямого эфира ObozTV

Она исполнила несколько своих песен, рассказала о своем творческом пути и планах на будущее.

"В ближайшее время я хочу собрать свой бэнд и записать акустический альбом собственных песен", - призналась Е.К.А.

Певица пожаловалась, что в родном Северодонецке ее больше не приглашают на встречу выпускников.

"Говорят, и чего тебя приглашать, ты теперь звезда в Киеве, а я себя звездой не считаю", - отметила Е.К.А.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал