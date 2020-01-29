Петиция об отмене абонплаты за газ: комментарий юриста

Эксперт по вопросам ЖКХ, кандидат юридических наук Андрей Никончук в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал появление петиции на сайте президента. Люди требуют отменить абонплату за газ.

"То, что петиция набрала 25 тысяч голосов, говорит только о том, что этот вопрос будет положен на стол перед президентом. Т.е. он будет об этом знать. И он должен будет ее рассмотреть и принять для себя решение: стоит ли выдавать какой-то свой акт. Его распорядительным актом может быть или распоряжение, или указ. Президент своим распоряжением может дать поручение Кабинету министров что-то рассмотреть по этому вопросу. Не больше и не меньше. Ожидать от президента, что он примет какой-то указ или распоряжение, который отменит эту абонплату – мне кажется, не стоит", - заявил Никончук

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