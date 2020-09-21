У Лукашенко дефолт, он нервничает и проигрывает, - оппозиционер

Пятый президент Беларуси Александр Лукашенко, закрывая западные границы, пытается вернуть страну во времена Советского Союза, но белорусы расценивают это как маразм. Он чувствует, что проигрывает по всем политическим фронтам, и идет на новые "экспромты".

Лукашенко был бы удовлетворен нейтральной позицией Украины в отношении результатов выборов в Беларуси, но поскольку она иная, официальный Киев попадает в его "черный список". Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько.

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